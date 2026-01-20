Leopoldina-Krankenhaus: Neurochirurgie und Frauenklinik erhalten neue chefärztliche Leitung
SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus startet mit einer personellen Neuausrichtung in das Jahr 2026 und besetzt zwei Schlüsselpositionen in der Klinikleitung neu. Mit Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Linsenmann für die Neurochirurgie und Prof. Dr. med. Michael G. Schrauder für die Frauenheilkunde gewinnt das Haus zwei renommierte Experten mit weitreichender klinischer und wissenschaftlicher Erfahrung. Geschäftsführer Jürgen Winter betont, dass diese Neubesetzungen die medizinische Versorgungsqualität auf universitärem Niveau nachhaltig sichern und weiterentwickeln werden.
Priv.-Doz. Dr. med. Thomas Linsenmann tritt die Nachfolge von PD Dr. Johann Romstöck an, der nach fast zwei Jahrzehnten an der Spitze der Neurochirurgischen Klinik in den Ruhestand geht. Der 46-jährige Facharzt wechselt vom Universitätsklinikum Würzburg nach Schweinfurt, wo er zuletzt als leitender Oberarzt tätig war. Seine Schwerpunkte liegen in der modernen Tumorchirurgie und der intraoperativen Navigation. Neben seiner medizinischen Expertise verfügt Linsenmann über einen Master in Health Business Administration, was ihn auch für die ökonomischen Herausforderungen der Klinikleitung qualifiziert.
Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wird künftig von Prof. Dr. med. Michael G. Schrauder geleitet, der zuvor als Direktor der Frauenklinik am Klinikum Fulda tätig war. Der 50-jährige Experte ist spezialisiert auf gynäkologische Onkologie sowie minimalinvasive und robotische Operationsverfahren. Prof. Schrauder, der ebenfalls einen Abschluss in Gesundheitsökonomie besitzt, möchte die bestehenden Strukturen der Frauenklinik weiter optimieren und innovative Behandlungsansätze fördern. Beide Chefärzte legen großen Wert auf eine fachübergreifende Zusammenarbeit und eine patientenzentrierte Versorgung am Standort Schweinfurt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!