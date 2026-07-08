Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt beruft Eva Marienfeld zur neuen Pflegedirektorin
SCHWEINFURT – Das Leopoldina-Krankenhaus hat Eva Marienfeld zur neuen Pflegedirektorin ernannt und damit die Leitung eines zentralen Versorgungsbereichs mit rund 1.200 Mitarbeitenden intern neu besetzt.
Marienfeld ist seit August 2023 im Krankenhaus tätig und war zunächst in der Pflegedienstleitung aktiv, bevor sie 2025 zur stellvertretenden Pflegedirektorin aufstieg. Nach einer Phase der kommissarischen Leitung übernimmt sie nun offiziell die Verantwortung für die gesamte Pflege und patientennahen Dienste.
Die ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin studierte Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt und sammelte erste Führungserfahrungen bei der Diakonie Schweinfurt.
Im Leopoldina-Krankenhaus soll sie künftig die strategische Weiterentwicklung der Pflege vorantreiben und deren Rolle als zentrale Säule der Patientenversorgung weiter stärken.
Die Krankenhausleitung betont die Bedeutung der Pflege für Qualität und Außenwirkung der Einrichtung. Auch Marienfeld selbst kündigt an, die Pflege fachlich weiterzuentwickeln und als moderne Profession sichtbarer zu machen.
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