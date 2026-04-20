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Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt und Thoraxzentrum Münnerstadt vertiefen Kooperation

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt und Thoraxzentrum Münnerstadt vertiefen Kooperation
PD. Dr. Dominik Morhard (Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie am Leopoldina-Krankenhaus), Jürgen Oswald (Geschäftsleitung Krankenhäuser und Heime des Bezirks Unterfranken), Stefanie Dörfner (Betriebsleitung Thoraxzentrum), Jürgen Winter (Geschäftsführer Leopoldina-Krankenhaus), Stefan Funk (Bezirkstagspräsident), Dr. med. Bernd Seese (Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Pneumologie am Thoraxzentrum) und Sebastian Güldner (kaufmännischer Leiter Leopoldina-Krankenhaus) freuen sich über den neuen Computertomographen und die Zusammenarbeit. Foto: Julia Schüler
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SCHWEINFURT / MÜNNERSTADT – Die beiden kommunalen Gesundheitseinrichtungen weiten ihre Zusammenarbeit aus und kooperieren künftig eng im Bereich der Radiologie. Ziel der Partnerschaft ist es, die computertomographische Diagnostik am Thoraxzentrum des Bezirks Unterfranken langfristig zu sichern und technologisch zu modernisieren.

Durch die Veränderung der bisherigen Betreiberstruktur für radiologische Leistungen am Standort Münnerstadt im vergangenen Jahr wurde eine Neuausrichtung notwendig. Das Leopoldina-Krankenhaus stellt im Zuge der Kooperation einen neuen, hochmodernen Computertomographen (CT) zur Verfügung und unterstützt das Ärzteteam in Münnerstadt bei der fachlichen Befundung der Bilder. Die Durchführung der Untersuchungen verbleibt weiterhin beim qualifizierten Fachpersonal vor Ort.

Synergien für die regionale Gesundheitsversorgung

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Sebastian Güldner, kaufmännischer Leiter am Leopoldina-Krankenhaus, und Geschäftsführer Jürgen Winter betonten die Bedeutung der kommunalen Zusammenarbeit. Als regionaler Schwerpunktversorger sei es dem Leopoldina ein Anliegen, die medizinische Qualität in der Region zu stärken. Auch Bezirkstagspräsident Stefan Funk sieht in der engen Verzahnung ein wichtiges Signal für eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung in Unterfranken.

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Vorteile für Patientinnen und Patienten

Im Fokus der Kooperation steht die Verbesserung der Versorgungsqualität. Dr. Bernd Seese, Ärztlicher Direktor am Thoraxzentrum, hebt die Bedeutung einer verlässlichen und fachlich abgestimmten Diagnostik hervor. Durch das neue Gerät profitieren Patienten zudem von:

  • Moderner Technik: Innovative Verfahren zur Dosisreduktion (geringere Strahlenbelastung).

  • Hohem Komfort: Zeitgemäße Diagnostik auf dem neuesten Stand der Medizin.

  • Erfahrung: Die Radiologie des Leopoldina-Krankenhauses unter Chefarzt PD Dr. Dominik Morhard verfügt über langjährige Expertise in der teleradiologischen Versorgung regionaler Kliniken.

Für Rückfragen zur Kooperation steht Julia Schüler aus der Unternehmenskommunikation zur Verfügung:

Telefon: +49 (0)9721 720-6330

Telefax: +49 (0)9721 720-88-6330

E-Mail: jschueler@leopoldina.de

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