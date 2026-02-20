Auto IU

Lesefreude und Lesemotivation stehen im Vordergrund: Stadtbibliothek Volkach richtet Kreisentscheid aus

Foto: Dirk Nitschke
VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Am Dienstag, den 24. Februar 2026, treffen im Schelfenhaus die besten Vorleserinnen und Vorleser der 6. Klassen zum Kreisentscheid zusammen. Bisher sind vierzehn Schulsieger angemeldet, die vor einer regionalen Jury ihr Können unter Beweis stellen, um sich für die nächste Etappe des bundesweiten Wettbewerbs zu qualifizieren.

Die Leiterin der Stadtbibliothek Volkach, Claudia Binzenhöfer, freut sich auf die Ausrichtung dieser ersten regionalen Wettbewerbsetappe, bei der alle Teilnehmer eine Urkunde und einen Buchpreis erhalten. Der seit 1959 veranstaltete Vorlesewettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und verfolgt das Ziel, durch das laute Lesen die Lesekompetenz sowie das Selbstbewusstsein der rund 600.000 teilnehmenden Kinder zu stärken.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Freude an der Literatur und die Entdeckung neuer Geschichten. Durch die selbstständige Buchauswahl und die Präsentation vor Publikum erweitern die Schüler nicht nur ihr Textverständnis, sondern fördern auch ihre Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz in einem kreativen Umfeld.

