Leyh feiert 100 Jahre Unternehmensgeschichte

OSTHEIM V. D. RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Leyh Lebensmittel-Großhandel GmbH hat ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Gemeinsam mit aktuellen und ehemaligen Mitarbeitenden blickte das Familienunternehmen auf ein Jahrhundert Firmengeschichte und die Entwicklung vom kleinen Milchhandel zum modernen Lebensmittelgroßhändler zurück.

Bei einer Jubiläumsfeier im Bräustüble in Roth wurden langjährige Mitarbeitende für ihre Treue und ihren Einsatz geehrt. Geschäftsführer Matthias Leyh bedankte sich bei der Belegschaft und betonte, dass 100 Jahre Unternehmenserfolg nur möglich seien, wenn viele Menschen über Generationen hinweg Verantwortung übernehmen und gemeinsam an einem Strang ziehen.

Gegründet wurde das Unternehmen 1926 von Hermann Leyh mit einer Milchsammelstelle und einem Milchhandel in der Ostheimer Marktstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute Ida Leyh den Betrieb wieder auf und erweiterte ihn um den Handel mit Molkereiprodukten. In den 1960er-Jahren entwickelten Albin und Irmgard Leyh den Betrieb zum Lebensmittelgroßhandel weiter. Es folgten unter anderem der Rhönmarkt, ein Frischdienst im Ostheimer Gewerbegebiet sowie weitere Standorte im Einzelhandel.

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Seit 1995 führte Joachim Leyh das Unternehmen weiter, bevor Matthias Leyh die Geschäftsführung in vierter Generation übernahm. Durch Investitionen in moderne Logistik, Digitalisierung, Lagerkapazitäten und den Ausbau des Sortiments entwickelte sich Leyh zu einem leistungsfähigen Lebensmittelgroßhändler für Bayern, Hessen und Thüringen. Beliefert werden heute unter anderem Gastronomiebetriebe, Krankenhäuser, Seniorenresidenzen, Schulen und weitere Großverbraucher. Ergänzt wird das Angebot durch einen Veranstaltungsservice.

Nachhaltiges Wirtschaften, kurze Lieferwege und die Ausbildung eigener Fachkräfte gehören weiterhin zur Unternehmensphilosophie. Mit Sophie und Louis Leyh sammelt inzwischen bereits die nächste Generation Erfahrungen im Familienunternehmen.