Licht aus! – Earth Hour in Schweinfurt: Stadt setzt Zeichen für den Klimaschutz
SCHWEINFURT – Auch in diesem Jahr folgt die Stadt Schweinfurt dem weltweiten Aufruf der Umweltstiftung WWF Deutschland und beteiligt sich an der „Earth Hour“. Am Samstag, den 28. März 2026, wird um 20:30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung zentraler Gebäude und Denkmäler ausgeschaltet, um ein sichtbares Signal für den Klimaschutz und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen.
Während der „Stunde der Erde“ hüllen sich weltweit bekannte Wahrzeichen in symbolische Dunkelheit. In SCHWEINFURT betrifft dies unter anderem das Rathaus, das Rückert-Denkmal, den Marktbrunnen sowie den Ebracher Hof und die Stadtmauer. Auch die Kirchen St. Salvator, Heilig Geist und St. Johannis sowie das Zeughaus und der Wasserturm am Berliner Platz bleiben in dieser Zeit unbeleuchtet.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich der Aktion anzuschließen und auch im privaten Bereich das Licht auszuschalten. „Die Earth Hour ist ein besonderer Moment, um gemeinsam Verantwortung zu zeigen – für unsere Stadt und für kommende Generationen“, so der Oberbürgermeister. Die Aktion verdeutliche, welche Kraft im gemeinsamen Handeln liege.
Die diesjährige Earth Hour feiert ihr 20. Jubiläum und steht in Deutschland unter dem Motto „Wir machen’s aus“. Ziel ist es, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass Klimaschutz vor Ort beginnt – in den Städten, Quartieren und im täglichen Leben jedes Einzelnen. Die Stadt Schweinfurt unterstreicht mit ihrer Teilnahme die Bedeutung kommunalen Engagements für eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.
Terminhinweis:
Samstag, 28. März 2026
20:30 Uhr bis 21:30 Uhr
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