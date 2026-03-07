Auto IU

Licht im Paragrafen-Dschungel: Infoabend zum Behindertentestament in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt laden am Donnerstag, den 19. März 2026, um 18:00 Uhr zu einer wichtigen Informationsveranstaltung über die rechtssichere Vererbung an Kinder mit Behinderung ein.

In Kooperation mit dem Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) wird erläutert, wie Eltern ihr Vermögen so übertragen können, dass es ihrem Kind tatsächlich materiellen Nutzen bringt.

Der Abend in der Gorch-Fock-Straße 13 kombiniert fachliche Expertise mit persönlichem Austausch: Zunächst verfolgen die Teilnehmer einen Online-Vortrag der erfahrenen Rechtsanwältin Katja Kruse, die als Leiterin der Abteilung Recht und Sozialpolitik beim bvkm fundierte Einblicke in die komplexe Thematik gibt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich vor Ort in gemütlicher Runde über die gewonnenen Erkenntnisse und individuellen Fragestellungen auszutauschen.

Die Teilnahme an dieser Informationsveranstaltung ist für dich kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten wird jedoch um eine verbindliche Anmeldung bis spätestens zum 12. März 2026 gebeten.

Anmelden kannst du dich telefonisch unter 09721 64645380 oder ganz einfach per E-Mail an

offene-hilfen@lh-sw.de

