Lichtaktion, Ausstellung und Infostand machen auf Seltene Erkrankungen aufmerksam
Foto: Philipp Schmitt / WVV - Ähnlich wie hier werden die Kamine des Würzburger Heizkraftwerks am Tag der Seltenen Erkrankungen farbig beleuchtet – dann in Grün, Blau und Pink
WÜRZBURG – Am 28. Februar 2026 rückt der internationale Rare Disease Day die Belange von Menschen mit seltenen Erkrankungen in den Fokus der Öffentlichkeit. Durch farbenfrohe Lichtaktionen am Uniklinikum Würzburg und dem WVV-Heizkraftwerk sowie eine begleitende Kunstausstellung und Informationsstände wird in der Stadt ein deutliches Zeichen der Solidarität gesetzt.

Im Rahmen der weltweiten „Global Chain of Lights“ werden das UKW-Gebäude Haus A9 sowie die markanten Kamine des Heizkraftwerks an der Friedensbrücke in Grün, Blau und Pink erstrahlen. Ergänzend dazu präsentiert die Ausstellung „Selten allein“ in der Magistrale des ZIM bis zum 9. März eindrucksvolle Selbstporträts Betroffener, die ihre persönliche Krankengeschichte illustrieren. Wer das direkte Gespräch sucht, kann sich zudem am Aktionstag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr am Infostand des Würzburger Arbeitskreises Seltene Erkrankungen (WAKSE) in der Stadtbücherei informieren.

Das Zentrum für Seltene Erkrankungen (ZESE) unter der Leitung von Prof. Dr. Helge Hebestreit ist dabei ein zentraler Akteur am Uniklinikum. Obwohl jede der etwa 8.000 bekannten Erkrankungen für sich genommen selten ist – definiert durch maximal fünf Betroffene pro 10.000 Menschen –, machen diese Patienten rund ein Fünftel der stationären Aufnahmen am UKW aus. Das ZESE dient hierbei als lebenswichtige Anlaufstelle für Diagnostik und Therapie, da viele dieser chronischen Krankheiten schwerwiegende Beeinträchtigungen mit sich bringen und Expertenwissen oft rar gesät ist.

