Lichtstuben-Basar im Mehrgenerationenhaus Haßfurt
HASSFURT – Am Sonntag, den 26. April 2026, verwandelt sich das Café Bistro „Offener Treff“ im Mehrgenerationenhaus in einen bunten Marktplatz für Handarbeitsfreunde. Von 13:00 bis 17:00 Uhr präsentieren die Engagierten der „Lichtstube – GemeinsamHANDarbeiten“ ihre kunstvollen, selbstgefertigten Einzelstücke.
Besucher erwartet eine breite Auswahl an handgestrickten Waren, die das gesamte Jahr über in gemeinschaftlicher Arbeit entstanden sind. Das Sortiment reicht von klassischen Socken über liebevoll gestaltete Baby- und Kinderkleidung bis hin zu modischen Mützen für jedes Alter. Neben dem Basar lädt das Café bei Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen zum gemütlichen Verweilen und Austausch ein.
Stöbern im Vintage-Stübchen und offenes Angebot
Zusätzlich zum Basar öffnet an diesem Sonntag auch das „Vintage-Stübchen“ seine Türen. Dort können Interessierte nach Herzenslust stöbern und besondere Fundstücke entdecken.
Die Lichtstube selbst versteht sich als generationsübergreifender Treffpunkt, bei dem das gemeinsame Gestalten und der gegenseitige Wissensaustausch im Vordergrund stehen. Wer selbst aktiv werden möchte, ist zu den regelmäßigen Treffen eingeladen:
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Wann: Jeden Mittwoch ab 14:00 Uhr
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Wo: Café Bistro „Offener Treff“, Mehrgenerationenhaus Haßfurt
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Wer: Alle Generationen, vom Profi bis zum Handarbeitsneuling
Der Basar bietet die ideale Gelegenheit, die Arbeit der engagierten Gruppe kennenzulernen und hochwertige Handwerkskunst aus der Region zu unterstützen.
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