Lidl-Kunden spenden 15.000 Euro

SCHWEINFURT – Die Tafel Schweinfurt e.V. erhält eine Förderung von 15.000 Euro vom Tafel Deutschland e. V. für die Finanzierung ihres neuen Kühlfahrzeuges. „Mit dem neuen Wagen sind wir in der Lage, den Transport unserer Kühlware weiterhin optimal zu gewährleisten“, freut sich Ernst Gehling, 1. Vorsitzender der Tafel Schweinfurt e.V.

Die Fördermittel stammen aus der Pfandspendenaktion des Discounters Lidl, der seit März 2008 mit dem Dachverband der deutschen Tafeln kooperiert. In rund 6.600 Pfandautomaten in über 3.250 Filialen können Kunden per Knopfdruck einen Teil oder den gesamten Pfandbetrag an den Tafel Deutschland e. V. spenden.

Bundesweit sind durch diese Aktion bereits über 34 Millionen Euro zusammengekommen, davon 2.660.000 Euro für die bayerischen Tafeln. Diese Mittel ermöglichen es dem Dachverband, die Arbeit der lokalen Tafeln gezielt und bedarfsgerecht zu fördern. In Bayern konnten so bereits rund 385 Projekte realisiert werden. Norbert Bock, Vertrauensperson der Lidl-Regionalgesellschaft Eggolsheim, betont die großartige Unterstützung der Kunden: „Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit.“