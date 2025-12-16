„Liebe im Karton“ für die Tafel Schweinfurt – Würzburger Verein spendet Weihnachtsgeschenke an die Tafel
SCHWEINFURT/WÜRZBURG – Dank einer Kooperation zwischen dem Würzburger Verein „Liebe im Karton“ und der Tafel Schweinfurt werden in diesem Jahr rund 900 Kinder aus bedürftigen Familien in Schweinfurt zu Weihnachten beschenkt.
Die Ehrenamtlichen der Tafel Schweinfurt konnten drei bis zur Decke beladene Transporter mit Geschenken abholen. Jedes Kind unter 15 Jahren, dessen Familie Kunde der Schweinfurter Tafel ist, erhält somit noch vor Heiligabend ein Geschenk.
Die Aktion „Liebe im Karton“
Der Würzburger Verein verteilt bereits im Oktober/November spezielle Kartonverpackungen an interessierte Spender. Auf den Kartons wird vermerkt, für welche Altersgruppe ($0$ bis $15$ Jahre) und welches Geschlecht das Geschenk gedacht ist.
Die Spender packen die Kartons nach bestimmten Vorgaben:
-
Inhalt: Zum Beispiel etwas zum Spielen, Malen oder Schreiben, etwas zum Kuscheln und eine Kleinigkeit zum Naschen.
-
Ergänzungen: Gerne dürfen auch Hygieneartikel (wie Zahnbürste, Zahnpasta oder Duschgel) beigelegt werden.
-
Persönliche Note: Ein gemaltes Bild, ein Foto oder ein lieber Weihnachtsgruß kann hinzugefügt werden.
Die gespendeten Päckchen werden von einem ehrenamtlichen Team des Vereins sortiert, kontrolliert und anschließend ausgegeben.
Ernst Gehling, Vorsitzender der Tafel Schweinfurt, bedankte sich herzlich: „So wird es in jeder Tafelfamilie glänzende Kinderaugen an Heilig Abend geben.“
