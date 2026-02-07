Lieder, Lyrik und mehr Lametta – Das Programm des Wernecker Kulturfrühlings 2026
WERNECK – Der Markt Werneck lädt im März und April 2026 zu seinem 22. Kulturfrühling ein und präsentiert ein vielfältiges Programm mit 18 Veranstaltungen aus den Bereichen Musik, Theater, Kabarett und Kunst. Den Auftakt macht am 14. März der Literaturkenner Hans Driesel mit einer mainfränkischen Reise im Schloss Werneck. Das Spektrum reicht von einer Hommage an Loriot über moderne Blasmusik bis hin zu einer Lesung des Bestseller-Autors Michael Kobr.
Besondere Akzente setzen in diesem Jahr die Kirchenführungen unter dem Motto „3 Sonntage, 3 Kirchen, 3 Blickwinkel“ sowie Ausstellungen wie „Echo der Zeit“ von Riccarda Röth im Rathaus. Auch das junge Publikum kommt nicht zu kurz: Der Weimarer Kultur-Express thematisiert Mobbing für Schüler, während die Theatergruppe „Kinkerlitzchen“ Klassiker wie Hamlet und Mephisto neu interpretiert. Musikalisch wird das Jubiläumsjahr des Chors „Werntal Tonal“, der sein 150-jähriges Bestehen feiert, mit einem Konzert in der Schlosskirche gewürdigt.
Für die meisten Veranstaltungen sind Karten bereits im Vorverkauf über das Rathaus oder online im Ticketshop des Marktes Werneck erhältlich. Der traditionelle Abschluss findet am 26. April mit dem Fränkischen Mariensingen in Vasbühl statt, das dem verstorbenen Mentor Anton Böhm gewidmet ist. Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten, insbesondere im Café Balthasar, wird für viele der kostenfreien Termine eine rechtzeitige Reservierung empfohlen.
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Marktes Werneck: www.werneck.de
