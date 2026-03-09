Lieferwagen in Brand geraten – Bundesstraße rund zwei Stunden gesperrt
REPPERNDORF IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Mercedes Sprinter beim Befahren der B8 im Kitzinger Ortsteil Repperndorf in Brand geraten und erlitt dabei einen Totalschaden. Die örtlichen Feuerwehren waren gegen 02:15 Uhr alarmiert worden und löschten das Fahrzeug, das beim Eintreffen bereits in Vollbrand stand.
Du solltest wissen, dass der 37-jährige Fahrer das Fahrzeug rechtzeitig anhalten und unverletzt verlassen konnte. Als Ursache für das Feuer wird nach aktuellem Kenntnisstand ein technischer Defekt am Kleintransporter angenommen.
Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden, wobei der Verkehr örtlich umgeleitet wurde. Nach dem Abtransport des Wracks durch einen Abschleppdienst konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!