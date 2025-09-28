Ligaauftakt der Medikamente per Klick Bamberg Baskets geht verloren
BAMBERG – Die Damen der Medikamente per Klick Bamberg Baskets sind mit einer Niederlage in die neue Saison der Toyota 2. Damen Basketball Bundesliga gestartet. Vor 219 Zuschauern in der Graf-Stauffenberg Halle unterlag das Team von Head Coach Samuel Gloser am Samstagnachmittag dem TSV 1880 Wasserburg mit 62:78 (22:36). Die Oberbayerinnen dominierten die Partie vor allem unter den Brettern und sicherten sich den Sieg durch einen frühen Vorsprung im ersten Viertel.
Wasserburg drückte der Begegnung ab Mitte des ersten Abschnitts seinen Stempel auf. Entscheidend war die Überlegenheit im Rebound-Duell, das die Gäste mit 56:25 klar für sich entschieden. Allein 21 Offensiv-Rebounds führten zu 21 Punkten im zweiten Versuch.
Die besten Werferinnen
Bei den Bambergerinnen war Neuzugang Faith Alston in ihrem ersten Spiel mit 13 Punkten die beste Werferin.
Wasserburg dominierte mit einem starken Trio:
- Tess Karina Michalke Santos (12 Punkte, 11 Rebounds)
- Hayley Smith (19 Punkte, 13 Rebounds)
- Neseya Williams (14 Punkte, 9 Rebounds, 7 Assists)
Spielverlauf
Die Bambergerinnen starteten vielversprechend und führten nach gut zwei Minuten durch Lara Mendl mit 4:0. Nach dem 8:8-Ausgleich riss der Faden jedoch komplett, und ein 13:0-Lauf der Wasserburgerinnen führte zum deutlichen 8:21 nach dem ersten Viertel. Diesen frühen Rückstand monierte auch Stephanie Sachnovski von den Bamberg Baskets: „Wir haben leider das erste Viertel verschlafen, was uns letztlich schon früh die Siegchance gekostet hat und uns so zum Verhängnis wurde.“
Trotz der Tatsache, dass Head Coach Gloser mit nur acht einsatzfähigen, vor allem aber ohne viele große Spielerinnen auskommen musste, kämpfte sich Bamberg bis zur Halbzeit auf 22:36 heran. Ein 12:3-Run der Wasserburgerinnen nach der Pause sorgte jedoch erneut für klare Verhältnisse (25:48). Zwar verkürzten die Gastgeberinnen bis zum Ende des dritten Viertels wieder etwas, lagen aber weiterhin klar mit 41:58 im Hintertreffen. Im letzten Abschnitt verwalteten die routinierten Wasserburgerinnen ihren Vorsprung souverän zum verdienten 62:78-Endstand.
Trainerstimmen
Samuel Gloser (Head Coach Bamberg): „Das erste Viertel heute war sehr schwer für uns. Während wir schlecht gestartet sind, haben die Wasserburgerinnen gut gescort. Dem Rückstand aus dem ersten Viertel sind wir dann das gesamte Spiel hinterhergelaufen. […] Wir müssen jetzt weitere daran arbeiten, gleich im ersten Viertel mit Energie ins Spiel zu kommen.“
Danijel Brankovic (Head Coach Wasserburg): „Nach einem zunächst durchwachsenen Start haben wir mit Hilfe unserer zwei Profi-Spielerinnen, die jetzt endlich wieder spielen können, dann doch gut ins Spiel gefunden. Letztlich haben wir die Partie doch recht souverän über die Runden gebracht.“
