Lina Bó in Haßfurt: Urbane Neo-Blumenkinder bringen Lebensfreude in die Rathaushalle
HAẞFURT, LKR. HAẞBERGE – Am Mittwoch, den 13. Mai, gastiert das Duo „Lina Bó“ in der Rathaushalle Haßfurt und verspricht ab 20 Uhr ein Konzert voller Energie, Optimismus und musikalischer Vielfalt.
Das Duo, bestehend aus der Geigerin und Sängerin Celina sowie dem Flensburger Musiker Bó, reist seit Jahren im Camper durch die Welt. Diese Erfahrungen spiegeln sich in ihrem „deutschen Folk Pop“ wider, der Einflüsse aus verschiedenen Kulturen vereint und stilistisch an Künstler wie ZAZ oder Manu Chao erinnert. Ihre Texte stehen für Frieden, Respekt und Hoffnung und reichen von melancholischen Balladen bis hin zu tanzbaren Hymnen.
Lina Bó blicken bereits auf eine beachtliche Erfolgsgeschichte zurück:
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Preise: 2026 wurden sie mit dem Hanns-Seidel-Förderpreis für junge Liedermacher ausgezeichnet.
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Bekanntheit: Neben eigenen Singles wie „Weiblich“ und „Hallo Welt“ folgten zahlreiche Fernsehauftritte und Support-Shows für namhafte Acts wie Santiano, Anna R. und das Streetorchester von Jimmy Kelly.
Das Duo, das sich selbst als urbane Neo-Blumenkinder versteht, möchte mit seiner Musik ein Zeichen gegen Krieg und Intoleranz setzen. Karten für den Auftritt in Haßfurt sind online erhältlich unter
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