Linienbetrieb ersetzt zum 01.01.2026 den Bürgerbus Volkach

24. Dezember 2025Letztes Update 24. Dezember 2025
VOLKACH/MAINSCHLEIFE – Nach 15 Jahren stellt der Bürgerbus Volkacher Mainschleife seinen Linienbetrieb zum 1. Januar 2026 ein. Der Dienst wird eingestellt, da das Angebot künftig durch den deutlich verbesserten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des Landkreises Kitzingen ersetzt wird.

Der Bürgerbus, eine Initiative der Stadt Volkach sowie der Gemeinden Nordheim a.M. und Sommerach, hat 15 Jahre lang die Mobilität zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen, Nordheim und Sommerach, ergänzt. Die ehrenamtlichen Fahrer waren vier Tage die Woche im Einsatz.

Dank an Fahrer und Fahrgäste

Die Stadt Volkach dankte den ehrenamtlichen Fahrern für ihren langjährigen, unermüdlichen Einsatz. Gleichzeitig wurden die Fahrgäste gebeten, auf die nun gestärkten, regulären Angebote umzusteigen.

Die bisherigen Bürgerbus-Fahrten werden größtenteils in die Linienbusse integriert, was die Mobilität der Bürger weiterhin gewährleistet.

Als Alternativen stehen den Bürgern an der Mainschleife folgende Angebote zur Verfügung:

  • Der Nahverkehr Mainfranken (NVM Linie 310).

  • Der Mobilitätsservice „callheinz“.

  • Während der Sommermonate der Mainschleifen-Shuttle.

