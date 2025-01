Linienbus kollidiert mit geparkten Fahrzeugen – Zwei Personen verletzt

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagabend ist ein Linienbus zunächst in den Gegenverkehr und anschließend von der Fahrbahn abgekommen. Dabei wurden unter anderem mehrere geparkte Autos beschädigt. Der 65-jährige Busfahrer wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei geht aktuell von einem medizinischen Grund als Unfallursache aus.

Der Omnibus war gegen 18:30 Uhr auf der Aschaffenburger Straße in Richtung Aschaffenburg unterwegs, als der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei geriet der Bus, der mit zwölf Fahrgästen besetzt war, kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn bevor er in am Straßenrand stehende Autos gefahren ist und schließlich an einer Ampelanlage an der Kreuzung zur Saaläckerstraße zum Stehen kam. Angrenzende Betonblumenkübel, ein Stromverteilerkasten und auch eine Straßenlaterne wurden bei der Unfallfahrt beschädigt.

Die Fahrgäste sind überwiegend unverletzt geblieben. Ein möglicherweise leicht verletzter 33-jähriger Fahrgast wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Linienbusses war jedoch schwer verletzt und kam unter medizinischer Versorgung ebenfalls in eine Klinik.

Die Unfallermittlungen werden von der Polizei Aschaffenburg geführt. Die Beamten gehen dem Sachstand nach davon aus, dass der Berufskraftfahrer aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat.

Die beschädigten Fahrzeuge waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 300.000 Euro.

Die Unfallaufnahme und auch die Aufräumarbeiten, insbesondere die Abschleppung des Busses, dauerten bis etwa 22:00 Uhr an. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr Kleinostheim und auch Einsatzkräfte des BRK waren an dem Einsatz beteiligt.