Linienbus kommt von Fahrbahn ab – Sekundenschlaf führt zu Ermittlungsverfahren
KARLSTADT IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Ein 50-jähriger Busfahrer hat am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Schönarts und Heßlar verursacht. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Karlstadt war Sekundenschlaf die Ursache dafür, dass der Linienbus von der Fahrbahn abkam und in einem Acker landete.
Gegen 08:20 Uhr geriet der polnische Staatsangehörige mit seinem Fahrzeug kurz vor dem Ortseingang Heßlar ins Gelände. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch zunächst fort und flüchtete von der Unfallstelle, obwohl der Bus sichtlich beschädigt war. Eine Streife der Polizei Karlstadt konnte das Fahrzeug kurz darauf auf der B26 stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen.
Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro.
Der Unfall zog zudem einen größeren Einsatz nach sich: Da der beschädigte Bus auf der Strecke zwischen Arnstein und Karlstadt eine Dieselspur hinterließ, mussten die örtlichen Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei ausrücken, um die Fahrbahn zu reinigen und die Umweltgefahr zu beseitigen.
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