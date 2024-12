Linienbus macht sich selbständig – Fahrer verletzt – Insassen kommen mit dem Schrecken davon

BÜTTHARD, LKRS. WÜRZBURG – Am Freitag, gegen 06:30 Uhr, musste der 64-jährige Fahrer eines Linienbusses im Bereich des Marktplatzes aufgrund technischer Probleme seinen Gelenkbus anhalten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich etwa fünf Schulkinder im Fahrzeug.

Als der Busfahrer versuchte, die technischen Probleme im Außenbereich des Busses zu beheben, machte sich der Bus aus bislang unbekannten Gründen selbständig und rollte die abschüssige Straße entlang. Zunächst touchierte der Bus eine Straßenlaterne und stieß anschließend gegen die Beifahrerseite eines geparkten VW-Pkw, wo er schließlich zum Stehen kam. Der Bus legte dabei insgesamt etwa 20 Meter zurück.

Der Fahrer stürzte beim Versuch, den Bus zu stoppen, zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus, jedoch ohne, dass er mit dem Bus in Kontakt kam. Die Insassen des Busses blieben unverletzt und wurden mit einem Ersatzbus weiterbefördert.

Der Schaden am Bus wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am geparkten Pkw sowie an der Straßenlaterne beträgt jeweils 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Freiwillige Feuerwehr Bütthard mit etwa 12 Einsatzkräften vor Ort.