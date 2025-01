Linienbus prallt gegen Torbogen – Eine Person schwer, sechs weitere Personen leicht verletzt

SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG – Am frühen Mittwochmorgen ist ein Linienbus gegen einen Torbogen geprallt. Eine Insassin des Busses zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sechs weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Am Mittwochmorgen, gegen 04.45 Uhr, war der mit elf Mitfahrern besetzte Linienbus in der Ortsdurchgangsstraße unterwegs. Dem Sachstand nach prallte der Bus bei vorherrschender Straßenglätte gegen einen Torbogen. Dabei wurde eine Mitfahrerin schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sechs weitere Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Der Busfahrer selbst blieb dem Sachstand nach unverletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden an dem Fahrzeug in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Aufnahme des Verkehrsunfalles erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg. Auf deren Anordnung wurde zur Klärung der genauen Unfallursache auch ein Gutachter hinzugezogen. Der Linienbus musste abgeschleppt werden. Die Ortsdurchfahrt war für die Dauer der Aufnahme und Bergung für mehrere Stunden gesperrt.