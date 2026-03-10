Auto IU

Lions-Club Würzburg-De-Leone: Aus Pfand wird ein Pfund für soziale Taten

Löwenstarke Unterstützung: Von oben im Uhrzeigersinn: Dr. Richard Reichel (Past President Lions-Club Würzburg-De-Leone, Tobias Winkler (Liebe im Karton e.V.), Präsident Dr. Thomas Waldner, Dr. Matthias Wagner, Veranstaltungsmanager Erlöserschwestern, Sozialreferentin Eva von Vietinghoff-Scheel, Stefanie Frahsek, Erziehungsberatungsstelle der Stadt Würzburg, Spieli-Leiterin Isabelle Hassemer, Michael Langenhorst, Einrichtungsleiter Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung e.V Würzburg-Heuchelhof und Vize-Präsident Alexander Bengel bei der Scheckübergabe im Rathaus. Foto: Georg Wagenbrenner
WÜRZBURG – Durch die Pfandbon-Spendenaktion des Lions-Clubs Würzburg-De-Leone in zahlreichen regionalen Supermärkten konnten aktuell insgesamt 24.000 Euro an verschiedene soziale Einrichtungen ausgeschüttet werden.

Bei einer symbolischen Scheckübergabe im Rathaus wurden jeweils 4.000 Euro an sechs Institutionen verteilt, die direkt Menschen in der Region unterstützen.

Zu den Empfängern gehören das SkF-Spieli-Kinderzentrum in der Zellerau, der Verein „Liebe im Karton“, die Armenspeisung der Elisabeth-Stube sowie der Verein für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung für einen neuen „Snoezelenraum“. Ebenfalls unterstützt werden der städtische Nothilfefonds für Alleinerziehende und der allgemeine Nothilfefonds für individuelle Notlagen.

Sozialreferentin Eva Vietinghoff-Scheel würdigte das Engagement der Lions-Vertreter Dr. Thomas Waldner, Alexander Bengel und Dr. Richard Reichel sowie die Spendenbereitschaft der Bürger, die auch mit kleinen Beträgen in der Summe Großes bewirken.

