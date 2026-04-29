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Lisa-Marie Fritz präsentiert „Themaverfehlung“ in Haßfurt

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026
Lisa-Marie Fritz präsentiert „Themaverfehlung“ in Haßfurt
Foto: Jung und Kelm
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HASSFURT – Am Samstag, den 9. Mai 2026, gastiert die Comedienne Lisa-Marie Fritz, besser bekannt als „Schlongonges“, in der Stadthalle Haßfurt. Ab 20:00 Uhr verspricht die Künstlerin aus Aschaffenburg einen Abend voller mitreißender Geschichten, bei denen der rote Faden bewusst nebensächlich bleibt.

Unter dem passenden Titel „Themaverfehlung“ erzählt die Power-Frau aus ihrem Leben und nimmt sich dabei vor allem selbst auf die Schippe. Bekannt für ihre schlagfertige Art und ihren charakteristischen Untermain-Dialekt, versteht es die Künstlerin, ihr Publikum mit viel Charme und Spontaneität zu gewinnen.

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Die Zuschauer erwartet ein Abend, der von Situationskomik und rasanten Erzählungen geprägt ist. Die „Ascheberscherin“ gilt als Naturtalent auf der Bühne, das aus dem Stegreif agiert und dabei zielsicher die Lachmuskeln aktiviert.

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Details zur Veranstaltung:

  • Termin: Samstag, 9. Mai 2026

  • Beginn: 20:00 Uhr

  • Ort: Stadthalle Haßfurt

Tickets für die Veranstaltung sind online über das Kulturamt Haßfurt erhältlich:

www.kulturamt-hassfurt.de

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