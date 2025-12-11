Lkw als Falschfahrer auf B8 gestellt – Zeugenaufruf

ROTTENDORF, LKR. WÜRZBURG – Auf der B 8 wurde am Dienstagmorgen ein Lkw als Falschfahrer mitgeteilt. Er konnte noch auf der B 8 gestellt werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land sucht nun Zeugen und nach weiteren gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Ein 37-jähriger bulgarischer Autofahrer fuhr am Dienstagmorgen, gegen 04:00 Uhr auf der B 8 von Würzburg in Richtung Kitzingen, als diesem auf seiner Richtungsfahrbahn ein Lkw entgegenkam. Er verständigte den Notruf, in dessen Folge umgehend mehrere Streifen der Polizei nach dem Lkw fahndeten.

Der Lkw konnte zwischen Rottendorf und dem Mainfrankenpark festgestellt werden. Er versuchte dort zu wenden und fuhr sich im Bankett fest. Ein entgegenkommender Pkw konnte nur knapp ausweichen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt nun gegen den 69-jährigen deutschen Lkw-Fahrer und sucht Verkehrsteilnehmer, die durch seine Fahrweise gefährdet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-1630 zu melden.