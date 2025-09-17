LKW-Anhänger umgekippt – Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich

BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD – Auf der B 279 zwischen Bischofsheim und Bad Neustadt kam es am frühen Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Anhänger des Lkw kippte in der Folge um. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei Bad Neustadt hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Am Mittwochmorgen, gegen 05:18 Uhr, kam der 28-jährige Fahrer eines Ford Focus aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw versuchte noch nach rechts Auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Ford streifte den Sattelauflieger an der Seite, woraufhin der Fahrer des Lkw die Kontrolle über diesen verlor. Der mit Schotter beladene Sattelauflieger kippte um.

Durch den Unfall wurde der Fahrer des Ford sowie seine Beifahrerin leicht verletzt und wurden in einem örtlichen Krankenhaus versorgt. Der Fahrer des Lkw und dessen Beifahrer blieben unverletzt.

Der Schaden am Lkw wird auf circa 260.000 Euro geschätzt. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro.

Die Polizei Bad Neustadt hat den Unfall vor Ort aufgenommen. Die Feuerwehr Lebenhan war ebenfalls vor Ort.