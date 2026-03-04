Lkw bei Getränkehandel mutwillig beschädigt
KOLITZHEIM UND UNTERSPIESHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen einen im Hof eines Getränkehandels geparkten Lastwagen mutwillig beschädigt. Das Fahrzeug war im Gewerbebereich „Am Zubringer“ abgestellt, als die Windschutzscheibe durch äußere Einwirkung einen Riss erlitt.
Der entstandene Sachschaden an dem betroffenen Lkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat.
Solltest du im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, wende dich bitte an die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 oder per E-Mail an
