Lkw beschädigt geparkten Ford und zieht ihn mit sich

HASSFURT – In der Bahnhofstraße wurde am Dienstagvormittag ein geparkter Ford Fiesta von einem Lkw mit Anhänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei Haßfurt sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich zwischen 10:50 Uhr und 12:05 Uhr auf Höhe der ehemaligen Post. Der blaue Ford Fiesta wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter mitgerissen und an der linken Fahrzeugfront stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um ein Gespann mit einem weißen Zugfahrzeug und einem blau-grauen Anhänger mit Metallaufbau. Nach dem Unfall fuhr der Lkw weiter in die Hofheimer Straße in Richtung Kreisverkehr.

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Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 09521/927-0 zu melden.