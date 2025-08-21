LKW beschädigt Kia – Zeugen in der Landwehrstraße gesucht

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es dem Sachstand nach in der Luitpoldstraße zu einer Unfallflucht. Kurz vor der Kreuzung zur Landwehrstraße soll ein Lkw zurückgesetzt und hierbei einen hinter ihm stehenden schwarzen Kia Ceed übersehen haben.

Trotz Zusammenstoß soll der Lastwagen weitergefahren sein. Es wird nach Zeugen gesucht die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.