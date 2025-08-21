Auto IU

LKW beschädigt Kia – Zeugen in der Landwehrstraße gesucht

21. August 2025Letztes Update 21. August 2025
Symbolbild: 2fly4
Eisgeliebt

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Am Dienstag, gegen 15:50 Uhr, kam es dem Sachstand nach in der Luitpoldstraße zu einer Unfallflucht. Kurz vor der Kreuzung zur Landwehrstraße soll ein Lkw zurückgesetzt und hierbei einen hinter ihm stehenden schwarzen Kia Ceed übersehen haben.

Trotz Zusammenstoß soll der Lastwagen weitergefahren sein. Es wird nach Zeugen gesucht die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.

Wer soll Dein Oberbürgermeister ab 2026 sein?
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. August 2025Letztes Update 21. August 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)