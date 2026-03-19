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Lkw-Brand auf der A3: Vollsperrung bei Wachenroth nach technischem Defekt

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
Lkw-Brand auf der A3: Vollsperrung bei Wachenroth nach technischem Defekt
Symbolfoto: 2fly4
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WACHENROTH IM LANDKREIS ERLANGEN-HÖCHSTADT – Am Dienstagmittag ist auf der Bundesautobahn 3 nahe dem Ortsteil Buchfeld eine Sattelzugmaschine in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste die Autobahn zeitweise in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Gegen 11:50 Uhr bemerkte der Fahrer des Lastwagens den Brand und konnte das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen abstellen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer zügig unter Kontrolle, dennoch dauern die aufwendigen Bergungsarbeiten unter Einsatz von schwerem Gerät wie Kränen und Baggern bis in die Abendstunden an. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich; Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

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Die Details zum Einsatzgeschehen im Überblick:

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  • Unfallort: BAB 3, Fahrbahnrichtung Nürnberg, Bereich Wachenroth/Buchfeld.

  • Verkehrslage: Voraussichtliche Freigabe der Fahrtrichtung Nürnberg erst am späten Abend; Umleitungen wurden eingerichtet.

  • Bergung: Einsatz von Spezialfahrzeugen (Kran, Bagger, Tieflader) zur Räumung der Unfallstelle.

  • Ursache: Ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt an der Zugmaschine.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Durchsagen im Rundfunk zu beachten. Informationen zur aktuellen Verkehrslage und zu Staumeldungen finden sich auf den Portalen der Verkehrsmanagementzentralen.

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