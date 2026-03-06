Auto IU

Lkw drängt Pkw von Fahrbahn ab und flüchtet – Zeugen gesucht

6. März 2026Letztes Update 6. März 2026
ZELL IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr ist ein 63-jähriger Audi-Fahrer in der Talstraße gegen ein Brückengeländer geprallt, nachdem er einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen musste. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer soll zu weit links gefahren sein und setzte seine Fahrt nach dem Vorfall fort, ohne anzuhalten.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Lkw mit offener Ladefläche und einem Anhänger gehandelt haben, auf dem ein Bagger transportiert wurde. Der entstandene Sachschaden an dem Audi und dem Brückengeländer wird auf insgesamt etwa 10.500 Euro geschätzt.

Besonders wichtig für die Ermittlungen ist ein bislang unbekannter Zeuge, der den 63-Jährigen nach dem Unfall mit seinem Fahrzeug nach Schweinfurt gefahren hat. Diese Person sowie weitere Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Lkw-Gespann machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

