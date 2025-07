Lkw durchbricht Mittelschutzplanke und kippt um – Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss

SCHWEINFURT – Am Freitagabend kam es auf der A70 auf Höhe Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Lkw umkippte. Die Verkehrspolizei Schweinfurt Werneck hat den Unfall vor Ort aufgenommen.

Gegen 20:05 Uhr am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A70 auf Höhe Schweinfurt. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach durchbrach ein Lkw, welcher mit circa 20 Tonnen Milch in Tetrapaks beladen war, die Mittelschutzplanke und kippte in der Folge um. Unfallursächlich ist, dem Sachstand nach, ein geplatzter Reifen.

Durch den Unfall wurde der Fahrer des Lkw leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 36-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine noch vor Ort durchgeführte Blutentnahme soll hier Klarheit bringen.

Die Ladung des Sattelzuges, 1-Liter Milchpackungen, wurde durch den Unfall teilweise beschädigt, sodass sich circa 3.000 Liter Milch ausliefen. Da auch der Tank des Zugfahrzeugs beschädigt wurde, vermischte sich die Milch mit circa 600 Liter Diesel Kraftstoff und sammelte sich in einem angrenzenden Graben. Das Gemisch wurde nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt abgepumpt und der Graben im Anschluss ausgebaggert.

Am Einsatz waren neben mehreren Streifen der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck auch die Feuerwehren aus Schweinfurt und Bergrheinfeld sowie das THW aus Schweinfurt und Gerolzhofen. Die Autobahnmeisterei Erbshausen und die Straßenmeisterei Schweinfurt übernahmen Ableitungen und verkehrslenkende Maßnahmen.

Die A70 war während der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt. Eine Teilsperrung bestand noch bis in die frühen Morgenstunden.