LKW fährt Schlangenlinien bei Wiesentheid

WIESENTHEID – Am Mittwochabend ging bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Mitteilung über einen schlangenlinienfahrenden Sattelzug ein.

Dieser fuhr zwischenzeitlich auf die Bundesautobahn 3 auf und konnte durch eine Streife der Polizei Kitzingen auf einem Rastplatz einer Kontrolle zugeführt werden. Hierbei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 40-jährigen Fahrzeuglenker. Nachdem ein Alkoholtest vor Ort nicht gelang ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.