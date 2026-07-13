Lkw-Fahrer entwendet Unfallgegner Handy – Polizei deckt weitere Verstöße auf

KLEINLANGHEIM, LKR. KITZINGEN – Nach einem Verkehrsunfall auf dem Autohof Haidt Süd an der A3 hat ein 24-jähriger Lkw-Fahrer das Mobiltelefon seines Unfallgegners an sich genommen und ist weitergefahren. Die Polizei konnte den Mann wenig später stoppen und das Handy sicherstellen.

Gegen 4:30 Uhr kam es auf dem Autohof an der A3 in Fahrtrichtung Passau zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Lastkraftwagen. Während die beiden Unfallbeteiligten den Schaden aufnehmen wollten, nahm der 24-jährige deutsche Lkw-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen das Mobiltelefon seines 23-jährigen Unfallgegners, eines nepalesischen Staatsangehörigen, an sich und fuhr anschließend davon.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Verkehrspolizei den Tatverdächtigen wenig später anhalten. Bei der Kontrolle fanden die Beamten das versteckte Mobiltelefon des Geschädigten in der Fahrerkabine des Lkw. Das Gerät konnte anschließend an den Besitzer zurückgegeben werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen ergaben sich zudem Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 24-Jährigen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer dauern an.