LKW-Fahrer entwendet Ware – Polizei findet Diebesgut im Wald

KITZINGEN – Am Donnerstagabend lieferte ein 41-jähriger Berufskraftfahrer seine Ware bei einem Supermarkt an und nahm hierbei einige Artikel an sich. Eine Streife der Kitzinger Polizei konnte den LKW-Fahrer kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldgebiet mit dem zuvor entwendeten Diebesgut antreffen.

Der 41-jährige mazedonische Lkw-Fahrer lieferte am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, seine Ware bei einem Zentrallager „Am Dreistock“ an. Während dem Abladevorgang konnte ein Mitarbeiter beobachten, wie er mehrere Artikel an sich nahm, woraufhin der Mitarbeiter seinen Fuhrparkleiter informierte.

Aufgrund des im Lkw verbauten GPS-Tracker konnte der Fahrer kurze Zeit später in einem angrenzenden Waldgebiet durch die Kitzinger Polizei angetroffen werden. Der Mann hatte die zuvor entwendete Ware noch bei sich und wollte diese, vermutlich für einen späteren Abtransport, dort bereitlegen. Sein, am Zentrallager geparkter privater Pkw, wurde durch die eingesetzten Beamten ebenfalls kontrolliert. Hierbei konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden. Wer der genaue Eigentümer dieser entwendeten Ware ist, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.