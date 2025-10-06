LKW-Fahrer fährt unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis in den Straßengraben
WALDBÜTTELBRUNN – Ein Sattelzug ist am Sonntagvormittag auf der Staatsstraße 2298 zwischen Roßbrunn und Hettstadt nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.
Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 38-jährige polnische LKW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise Drogen stand: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille, und im Führerhaus wurden Hinweise auf Cannabiskonsum gefunden. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.
Der Unfall ereignete sich gegen 11:10 Uhr. Der LKW kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und anschließend in den Straßengraben.
Der Berufskraftfahrer behauptete zunächst, ein entgegenkommender PKW sei auf seine Fahrspur geraten, weshalb er habe ausweichen müssen. Diese Schilderung wurde jedoch von den Beamten stark bezweifelt.
Der LKW-Fahrer musste die Beamten zur Durchführung einer Blutentnahme begleiten. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen zum Unfallhergang und bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de zu melden.
