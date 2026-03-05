Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall auf der A3
MARKTHEIDENFELD IM LANDKREIS MAIN-SPESSART – Am Mittwochnachmittag hat der Fahrstreifenwechsel eines unbekannten Lkw-Fahrers auf der A3 in Richtung Frankfurt einen Verkehrsunfall mit drei beschädigten Pkw verursacht. Gegen 16:35 Uhr übersah der Lastwagen beim Wechsel auf die mittlere Spur einen Skoda Kodiaq, dessen Fahrer beim Ausweichmanöver mit einem VW kollidierte.
Beide Fahrzeuge wurden an den Außenspiegeln beschädigt. Durch umherfliegende Trümmerteile entstand zudem ein Schaden an der Motorhaube eines nachfolgenden Audi. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2530 zu melden.
