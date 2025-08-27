LKW-Fahrer ist nicht schuldbewusst und hat nun ein Strafverfahren am Hals
GEMÜNDEN – Am Dienstagmorgen verursachte der Fahrer eines Sattelzuges in Gemünden einen Unfall und flüchtete anschließend vom Ort des Geschehens. Dank der Beobachtungen eines Zeugen, der das Kennzeichen notierte, konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.
Der Lastwagenfahrer war von der Bergstraße in die Friedenstraße eingefahren, obwohl dort ein Durchfahrtsverbot gilt. Beim Versuch, den Sattelzug zu rangieren, beschädigte er zwei Verkehrszeichen. Ein Anwohner machte ihn auf den Schaden aufmerksam, doch der Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.
Durch die Meldung des Zeugen konnte die Polizei das amtliche Kennzeichen des Lastwagens feststellen und den Fahrer ausfindig machen. Dieser muss sich nun für sein Verhalten verantworten.
