LKW-Fahrer wollte helfen und verstirbt: Tanklastzug gerät in Brand – Auffahrunfall auf Gegenspur

ELTMANN – Am Donnerstagabend kam es auf der A70 bei Eltmann (Landkreis Haßberge) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem vorausgegangenen Lkw-Brand. Während ein nicht beladener Tanklastzug aus bislang ungeklärter Ursache Feuer fing, ereignete sich auf der Gegenfahrbahn ein schwerer Auffahrunfall, bei dem ein Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde.

Tanklastzug gerät in Brand – Fahrer bleibt unverletzt

Gegen 21:45 Uhr bemerkte der Fahrer eines Tanklastzugs in Fahrtrichtung Bamberg kurz vor der Anschlussstelle Eltmann Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Er reagierte sofort, steuerte den Lkw auf den Standstreifen und verließ rechtzeitig das Fahrzeug. Über die Integrierte Leitstelle alarmierte er Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand zügig löschen. Der Fahrer blieb unverletzt. Warum das Fahrzeug Feuer fing, ist noch unklar.

Lebensgefährlich verletzt bei Auffahrunfall auf Gegenfahrbahn

Während die Feuerwehr noch auf Anfahrt war, kam es in der Gegenrichtung zu einem schweren Auffahrunfall. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Nürnberg fuhr mit seinem Sattelzug auf einen stehenden Lkw auf dem Seitenstreifen auf. Dessen Fahrer hatte offenbar gerade sein Fahrzeug verlassen, um einen Feuerlöscher zu holen, als er vom Aufprall erfasst wurde.

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Feuerwehr, Notarzt und Rettungsdienst waren schnell zur Stelle und leiteten noch vor Ort die medizinische Versorgung ein. Anschließend wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Autobahn vollgesperrt – Sachverständiger ermittelt

Die Verkehrspolizei Schweinfurt übernahm die Unfallaufnahme. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Hergangs ein Gutachter hinzugezogen. Auch die genaue Ursache für den Lkw-Brand sowie das Ausmaß des entstandenen Schadens sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die A70 war (Stand 23:30 Uhr) in beide Richtungen vollständig gesperrt. Neben der Schweinfurter Verkehrspolizei waren auch benachbarte Polizeidienststellen aus Oberfranken sowie mehrere Feuerwehren im Einsatz.