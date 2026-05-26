Lkw-Führerhaus in Vollbrand: Haftbefehl gegen 23-jährigen Fahrer wegen Brandstiftung erlassen
EIBELSTADT / LKR. WÜRZBURG – Ein nächtlicher Lkw-Brand in Eibelstadt hat weitreichende strafrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen. Nachdem am Montagabend das Führerhaus einer Sattelzugmaschine komplett ausgebrannt war, geriet der eigene Fahrer schnell ins Visier der Ermittler. Der 23-jährige Mann wurde bereits am Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.
Der Alarm ging am Montagabend gegen 22:15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Gemeldet wurde ein brennender Lastwagen in der Eibelstädter Brückenstraße.
Führerhaus brennt komplett aus – Hoher Sachschaden
Beim Eintreffen der ersten Polizeistreifen und der alarmierten Einsatzkräfte stand das Führerhaus der Sattelzugmaschine bereits in Vollbrand. Die Situation war brenzlig: An die Zugmaschine war ein Sattelanhänger angekoppelt, der mit insgesamt sieben Neu- oder Gebrauchtwagen beladen war.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Eibelstadt und Sommerhausen rückten mit einem Großaufgebot an Kräften an und leiteten sofort die Löschmaßnahmen ein. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Auflieger verhindern, dennoch war der Schaden enorm. Das Führerhaus brannte vollständig aus, und auch zwei der geladenen Pkw auf dem Anhänger wurden durch die enorme Hitzeentwicklung und den Rauch stark beschädigt. Nach ersten vorläufigen Schätzungen der Polizei bewegt sich der entstandene Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich.
Dringender Tatverdacht: Fahrer in Justizvollzugsanstalt eingeliefert
Noch während der ersten polizeilichen Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung vor Ort ergaben sich für die Beamten konkrete Hinweise darauf, dass das Feuer nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Der Verdacht erhärtete sich schnell, dass der 23-jährige litauische Fahrzeugführer den Brand seines eigenen Lastwagens vorsätzlich selbst gelegt haben soll.
Der junge Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Am Dienstagnachmittag erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung umgehend einen Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde direkt im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Rechtlicher Hinweis: Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Motiv und den Hintergründen der Tat dauern an. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung durch ein Gericht für den Beschuldigten die gesetzliche Unschuldsvermutung gilt.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!