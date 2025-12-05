Lkw gerät auf A3 in Brand – Umfangreiche Bergungsarbeiten notwendig – Vollsperre der Autobahn

RANDERSACKER, LKR. WÜRZBURG – Ein verlorenes Reifenteil eines Lkw sorgte für eine stundenlange Vollsperrung der A3 in Richtung Frankfurt. Das Fahrzeug selbst geriet in der Folge in Brand, konnte durch die Feuerwehr jedoch gelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der Lkw gegen 08:10 Uhr an der Anschlussstelle Randersacker auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. Das Fahrzeug war mit rund 27 Tonnen gepresstem Papier und Kartonagen beladen. Etwa 500 Meter vor der Rastanlage Würzburg verlor der Lkw ein Reifenteil und fing in der Folge Feuer. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch geistesgegenwärtig auf den Seitenstreifen fahren und sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Durch das verlorene Reifenteil wurde ein nachfolgender Pkw beschädigt.

Die örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten den Brand des Fahrzeugs löschen. In der Folge waren und sind zur Stunde (14:00 Uhr) umfangreiche Bergungsarbeiten notwendig, die noch bis etwa 17 Uhr andauern werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und Rückstau auf der A3.