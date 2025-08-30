LKW gerät bei Helmstadt in Vollbrand – Vollsperrung der A3

HELMSTADT, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagabend geriet auf der A3 auf Höhe der Anschlussstelle Wertheim ein Lkw in Brand. Der Fahrer konnte das Gespann auf dem Standstreifen zum Stehen bringen und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Sperrung der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg dauerte bis in die Morgenstunden.

Zugmaschine im Vollbrand

Gegen 17:30 Uhr bemerkte der 57-jährige Fahrer eines mit Stroh beladenen Lkw, dass das Fahrzeug angefangen hatte zu brennen. Er stoppte die Zugmaschine sofort auf dem Seitenstreifen und konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen. Das in Brand geratene Stroh musste durch das THW aus dem Sattelanhänger mithilfe eines Baggers herausgeholt werden, damit die hinzugerufenen Feuerwehren es löschen können.

Der Lkw sowie die Ladung wurden durch den Brand völlig zerstört und mussten aufwendig abgeschleppt werden.

Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 200.000 Euro.

Für die Dauer der Löscharbeiten, der Bergungsarbeiten sowie der Reinigungsarbeiten war die A3 bis zum Morgen voll gesperrt. Durch die Autobahnmeisterei Kist wurde eine entsprechende Umleitung eingerichtet. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis etwa 09:00 Uhr andauern.

Polizei ermittelt

Die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insbesondere die Schadenshöhe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.