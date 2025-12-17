Lkw gerät von der Fahrbahn ab – Stundenweise Vollsperrung der Bundesstraße

GIEBELSTADT, LKR. WÜRZBURG – Am Montagmorgen kam der Fahrer eines Lkw von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Fahrzeug in der Böschung liegen. Der Mann wurde leicht verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Bundesstraße musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Gegen 06:55 Uhr befuhr der 55-jährige Deutsche mit seinem Lkw die B19 von Giebelstadt kommend in Richtung Bad Mergentheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Fahrer zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn, lenkte entgegen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Lkw geriet in der Folge nach links in die Böschung und kam dort zum Liegen.

Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzt

Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Lkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Bergung des Lkw mittels Kran

Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen insgesamt für etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle und die Unfallaufnahme durch Beamte der Ochsenfurter Polizei wurde durch zahlreiche Einsatzkräfte umliegender freiwilliger Feuerwehren unterstützt