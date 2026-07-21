Lkw kippt nach Bienenstich um – Fahrer bleibt unverletzt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG – Ein Bienenstich hat am Montagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem 40-Tonner geführt. Der Lastwagen kam auf Höhe des Meerhofsees von der Fahrbahn ab, kippte um und blieb auf einem Radweg liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lkw gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs, als der Fahrer mutmaßlich nach einem Bienenstich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Lastwagen geriet nach rechts von der Fahrbahn, kippte um und kam auf der Seite auf dem Radweg zum Liegen.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Der mit rund 20 Tonnen Ytong-Steinen beladene Lkw wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen.

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Die Polizei Alzenau nahm den Unfall auf. Unterstützt wurden die Beamten dabei von den örtlichen Feuerwehren.