Lkw kollidiert mit Baustellenfahrzeug auf der A3 – Rund 160.000 Euro Sachschaden

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Dienstag fuhr ein Sattelzug auf der A3 in einen zur Absicherung einer Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Lkw mit Anhänger der Autobahnmeisterei. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Gegen 11:15 Uhr war der rechte Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund von Bauarbeiten der Autobahnmeisterei gesperrt. Zur Absicherung dieser Maßnahme war ein Lkw der Autobahnmeisterei mit einem Verkehrsleitanhänger auf dem rechten Fahrstreifen am Beginn der Baustelle aufgestellt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahm ein 59-jähriger Lkw Fahrer mit rumänischer Staatsangehörigkeit die Baustellenabsicherung offenbar zu spät wahr und rammte den Anhänger und das dazugehörige Zufahrzeug. Der Verkehrsleitanhänger wurde vollständig zerstört und sein Zugfahrzeug, dass zum Unfallzeitpunkt unbesetzt war, wurde in eine Wand gedrückt.

Die Zugmaschine des unfallursächlichen Sattelzugs wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der Fahrer bliebt tatsächlich unverletzt. Der Gesamtschaden durch den Unfall wird auf rund 160.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten und der aufwändigen Unfallaufnahme musste die A3 über einen Zeitraum von etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.