Auto IU

LKW muss ausweichen und touchiert Mauer – Zeugen bei Donnersdorf gesucht

1. Januar 2026Letztes Update 1. Januar 2026
Symbolbild: 2fly4
Sparkasse

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Am Montag, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Unfall. Ein in Richtung Haßfurt fahrender Lkw musste einem Fahrzeug ausweichen, das in Richtung Gerolzhofen fuhr und die Kurve schnitt.

Hierbei touchierte der Ausweichende eine Sandsteinmauer. In diesem Zusammenhang wird nach einem Lastkraftwagen mit Auflieger gesucht, der von Haßfurt kommend in Richtung Gerolzhofen unterwegs war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Januar 2026Letztes Update 1. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)