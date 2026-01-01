LKW muss ausweichen und touchiert Mauer – Zeugen bei Donnersdorf gesucht

DONNERSDORF, LKR. SCHWEINFURT – Am Montag, gegen 18:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Unfall. Ein in Richtung Haßfurt fahrender Lkw musste einem Fahrzeug ausweichen, das in Richtung Gerolzhofen fuhr und die Kurve schnitt.

Hierbei touchierte der Ausweichende eine Sandsteinmauer. In diesem Zusammenhang wird nach einem Lastkraftwagen mit Auflieger gesucht, der von Haßfurt kommend in Richtung Gerolzhofen unterwegs war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.