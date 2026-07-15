Lkw prallt auf A3 in Warnleitanhänger – Fahrer schwer verletzt

WÜRZBURG, OT HEIDINGSFELD – Auf der A3 ist es am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Heidingsfeld und Kist zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw prallte gegen einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 08:25 Uhr fuhr ein Lkw aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Warnleitanhänger der Autobahnmeisterei auf und durchbrach anschließend die Leitplanke. Der Anhänger wurde bei dem Aufprall vollständig zerstört. Trümmerteile verteilten sich über alle Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt.

Der 40-jährige deutsche Lkw-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

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Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt zunächst voll gesperrt. Im Anschluss konnte bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, sodass der Rückstau langsam an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Rückstau bis hinter den Katzenbergtunnel. Der Verkehr musste zeitweise von der Autobahn abgeleitet werden. Dadurch waren auch die Ausweichstrecken stark belastet, was sich bis in das Würzburger Stadtgebiet auswirkte.

Die Bergung des Lkw dauert derzeit noch an und kann sich bis in den frühen Nachmittag hinziehen. Die genaue Unfallursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden im Einsatz.