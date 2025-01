LKW touchiert PKW und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT / STADTGEBIET – Am Dienstagvormittag kam es im Lindenbrunnenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei dem der Lkw-Fahrer nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise.

Gegen 10:30 Uhr stand der Lkw eines großen Möbelhauses aus der Region mit eingeschaltetem Warnblinklicht am rechten Straßenrand. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin fuhr langsam an dem stehenden Lkw vorbei. Als sie sich auf gleicher Höhe mit dem Lkw befand, setzte dieser plötzlich seine Fahrt fort und touchierte dabei die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Anschließend fuhr der Lkw in Richtung Innenstadt davon.

Trotz der Versuche der Fahrerin, auf sich aufmerksam zu machen, fuhr der Lkw weiter, ohne anzuhalten.

Die Polizei Schweinfurt sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrer des Lkw geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 mit der Polizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.