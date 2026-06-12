Lkw-Unfall auf der A7 führt zu Vollsperrung – Hoher Sachschaden
KITZINGEN – Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A7 hat am Donnerstagvormittag (11. Juni 2026) für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Richtung Ulm gesorgt. Nach einem geplatzten Reifen war der Fahrer eines Sattelzugs mit der Leitplanke kollidiert.
Hergang des Unfalls
Der Vorfall ereignete sich kurz nach 08:00 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Wolfsgraben. Der 63-jährige Fahrer verlor aufgrund eines vermutlich geplatzten Reifens die Kontrolle über seinen mit 23 Tonnen Altmetall beladenen Lkw. Das Fahrzeug prallte gegen die Außenleitplanke sowie eine Notrufsäule und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Durch den Aufprall riss der Tank des Lkw auf, wodurch eine größere Menge Diesel auslief.
Rettungs- und Bergungsarbeiten
Der 63-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe und der notwendigen Bergung des Fahrzeugs musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ulm bis etwa zur Mittagszeit voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren Kräfte der Feuerwehren Kitzingen und Marktbreit, der Autobahnmeisterei Erbshausen sowie des Wasserwirtschaftsamtes im Einsatz.
Aktuelle Verkehrslage
Der entstandene Sachschaden an Lkw, Leitplanke und Notrufsäule wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Vollsperrung wurde zum aktuellen Zeitpunkt (12:20 Uhr) bereits aufgehoben. Da jedoch noch Reinigungsarbeiten auf der Hauptfahrbahn stattfinden, wird der fließende Verkehr derzeit über den Parkplatz Wolfsgraben an der Unfallstelle vorbeigeleitet.
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