LKW verliert Ladung – mehr als 100 Bierkästen auf Straße gestürzt
WALDBÜTTELBRUNN – Ein LKW-Fahrer hat am Montagabend auf der Staatsstraße 2436 bei Waldbüttelbrunn einen Verkehrsunfall verursacht, da seine Ladung nicht ausreichend gesichert war. Beim Abbiegen durchbrachen über 100 Bierkästen mit Leergut die Planenbordwand des LKW-Aufliegers und stürzten auf die Fahrbahn und in den Grünstreifen. Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet, doch es entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro.
Der Unfall ereignete sich gegen 22:45 Uhr, als der LKW, der mit Getränkeleergut beladen war, von der Hettstadter Steige nach links in Richtung Waldbüttelbrunn abbog. Die unzureichende Ladungssicherung führte dazu, dass die Ladung die Bordwand durchbrach. Neben der Ladung wurde auch die Leitplanke beschädigt.
Die Staatsstraße musste zur Bergung und Reinigung halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Waldbüttelbrunn und die Straßenmeisterei waren bis 02:30 Uhr mit aufwendigen Reinigungsarbeiten beschäftigt.
Den Fahrer des LKW erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen der unzureichenden Ladungssicherung.
