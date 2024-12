Lkw verursacht Ölspur in Lohr

LOHR AM MAIN – Ölspuren im Stadtgebiet

Am Morgen des 24.12.2024 gingen bei der Polizei in Lohr am Main mehrere Meldungen über Ölspuren im Stadtgebiet ein. Nach kurzer Zeit konnte ein Lkw ausfindig gemacht werden, der aufgrund eines technischen Defekts Öl verlor.

Der 51-jährige Fahrer bemerkte den Defekt zunächst nicht. Da er berufsbedingt mehrere Örtlichkeiten im Stadtgebiet anfuhr, wurden zahlreiche Straßenzüge verschmutzt. Die Feuerwehr streute die betroffenen Stellen ab, und teilweise musste ein Fachunternehmen für die Reinigung der Straßen hinzugezogen werden.