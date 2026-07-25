Lorenz Grimm holt Gold und erlebt unglückliches Meisterschaftsfinale

SCHWEINFURT – Ruderer Lorenz Grimm vom Schweinfurter Ruder-Club blickt auf erfolgreiche, aber auch unglückliche Wettkämpfe zurück. Nach einer verletzungsbedingten Einschränkung zu Jahresbeginn gewann er Gold bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften und musste bei den Deutschen Großbootmeisterschaften einen herben Rückschlag hinnehmen.

Das Jahr hatte für Grimm schwierig begonnen. Beim Frühjahrstraining mit dem Fahrrad verletzte sich der Ruderer und konnte anschließend nur eingeschränkt trainieren. Trotzdem gelang ihm bei den Deutschen U23-Meisterschaften der Gewinn der Goldmedaille.

Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Krefeld setzte Grimm seine Erfolgsserie fort. Nach einem spannenden Rennen sicherte er sich im Achter die Goldmedaille. Zusätzlich trat er im Männer-Doppelvierer an und gewann dort die Silbermedaille.

Der besondere Höhepunkt sollte anschließend die Titelverteidigung bei den Deutschen Meisterschaften im Männer-A-Doppelvierer werden. Nach den Vorläufen zählte die Mannschaft erneut zum Kreis der Medaillenfavoriten. Im Finale starteten sechs Boote, der Beginn des Rennens verlief zunächst vielversprechend.

Dann kam es jedoch zu einem unglücklichen Zwischenfall: Grimm und seine Mannschaft erlebten einen sogenannten „Krebs“, bei dem das Ruder im Wasser hängen bleibt und nach unten gezogen wird. Der Schlag war so stark, dass das Ruder brach und ein Weiterfahren nicht mehr möglich war. Damit war die Chance auf die Titelverteidigung vorbei.

Trotz der Enttäuschung blickt Grimm nach vorne und kündigte an, im kommenden Jahr erneut anzugreifen. Der Vorsitzende des Schweinfurter Ruder-Clubs, Willi Pulvermüller, zeigte sich stolz auf den Sportler: „Wir sind stolz, ein solches Vorbild wie Lorenz Grimm in unserem Club zu haben.“